O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

terör örgütü ışid lideri öldürüldü!

TERÖR ÖRGÜTÜ IŞİD LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ!

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, IŞİD liderlerinden Ebu Bekir El Türkmeni ve Fransız bomba uzmanı David Druegon'un öldürüldüğü yönündeki haberleri doğruladı.

Tarih : 24 Eylül 2015, 10:12
Puan Ver : Terör Örgütü Işid Lideri Öldürüldü!(8/10)8


Pentagon Sözcüsü Peter Cook, El Kaide'den ayrıldıktan sonra IŞİD'e katılan Ebu Bekir El Türkmeni'nin, Irak'ın Tel Afer kenti yakınlarında, 10 Eylül'de gerçekleştirilen hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.



IŞİD'in üst düzey liderlerinden Ebu Bekir Türkmeni, Bağdadi'nin yakın danışmanlarından biri olarak biliniyordu



Peter Cook, David Drugeon'ın 5 Temmuz'da Halep yakınlarında düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü bildirdi.








Etiketler: Terör  Örgütü  Işid  Lideri  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER