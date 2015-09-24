TERÖR ÖRGÜTÜ IŞİD LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ!
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, IŞİD liderlerinden Ebu Bekir El Türkmeni ve Fransız bomba uzmanı David Druegon'un öldürüldüğü yönündeki haberleri doğruladı.
Pentagon Sözcüsü Peter Cook, El Kaide'den ayrıldıktan sonra IŞİD'e katılan Ebu Bekir El Türkmeni'nin, Irak'ın Tel Afer kenti yakınlarında, 10 Eylül'de gerçekleştirilen hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.
IŞİD'in üst düzey liderlerinden Ebu Bekir Türkmeni, Bağdadi'nin yakın danışmanlarından biri olarak biliniyordu
Peter Cook, David Drugeon'ın 5 Temmuz'da Halep yakınlarında düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü bildirdi.
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