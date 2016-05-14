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TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFLERİNE HAVA HAREKATI


TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFLERİNE HAVA HAREKATI
Tarih : 14 Mayıs 2016, 12:14
Puan Ver : Terör Örgütü Hedeflerine Hava Harekatı(5/10)5


TSK, yurtiçi ve Kuzey Irak'taki hedeflere hava operasyonu yapıldığını duyurdu.



TSK'nın açıklamasında 9 ayrı hava harekatında PKK'ya ait 98 hedef imha edildiği bilgisine yer verildi.



Halep kuzeyinde atış hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen IŞİD hedeflerine, Fırtına obüsleri ile yapılan topçu atışları ve Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatı sonucunda Dudiyan, Cakka, Cariz, Baragidah, Kafrah, Kara Köprü ve Yahmul bölgelerinde, toplam 45 IŞİD'li terörist etkisiz hale getirildi.



IŞİD'e ait 5 savunma mevziisi ile 1 havan silahı imha edildi.








Etiketler: Terör  Örgütü  Hedeflerine  Hava  Harekatı    haber

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