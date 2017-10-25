Terör örgütü DEAŞ, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasını tehdit etti. Messi'yi kan ağlarken tasvir eden örgüt, "Bizi bekleyin." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ yaklaşan dünya Kupası öncesi tehditlerini yayınladığı görsellerle sürdürmeye devam ediyor.

Bu tehditlerden birinde de Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi yer alıyor. Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcuyu demir parmaklarının arkasında tutsak gibi gösteren ve gözünden kan damlarken tasvir eden terör örgütü, "Bizim için bekleyin" ifadelerini kullandı.

KUPA FİNALİNİ İŞARET ETTİLER

Messi'nin yanı sıra bir diğer önemli tehdit ise 15 Temmuz 2018'de kupa finalinin oynanacağı Moskova'nın Luzhniki Stadyumu yer alıyor. Bu görselde ise stada doğru bakan silahlı bir terörist yer alıyor.

Kaynak: haberinburada