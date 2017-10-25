TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'TAN KORKUTAN TEHDİT: BİZİ BEKLEYİN
Terör örgütü DEAŞ, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasını tehdit etti. Messi'yi kan ağlarken tasvir eden örgüt, "Bizi bekleyin." ifadelerini kullandı.
Terör örgütü DEAŞ yaklaşan dünya Kupası öncesi tehditlerini yayınladığı görsellerle sürdürmeye devam ediyor.
Bu tehditlerden birinde de Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi yer alıyor. Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcuyu demir parmaklarının arkasında tutsak gibi gösteren ve gözünden kan damlarken tasvir eden terör örgütü, "Bizim için bekleyin" ifadelerini kullandı.
KUPA FİNALİNİ İŞARET ETTİLER
Messi'nin yanı sıra bir diğer önemli tehdit ise 15 Temmuz 2018'de kupa finalinin oynanacağı Moskova'nın Luzhniki Stadyumu yer alıyor. Bu görselde ise stada doğru bakan silahlı bir terörist yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar