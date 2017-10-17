ABD'nin desteklediği, YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SDG Suriye Demokratik Güçleri yetkilileri BBC'ye yaptığı açıklamada, Suriye'nin Rakka kentinde kontrolü ele geçirdiğini, sadece onlarca militanın kent içinde kaldığını belirtti.

HAZİRAN'DAN BERİ ORTAK OPERASYON DÜZENLENİYORDU

Terör örgütü DEAŞ, Rakka'dan tamamen çıkartıldı. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon ile terör örgütü YPG'nin omurgasını oluştuğu Suriye Demokratik Güçleri bir süredir DEAŞ'ın Rakka'dan çıkarılması için Haziran ayından bu yana ortak operasyon düzenliyordu.

RESMİ AÇIKLAMANIN YAPILMASI BEKLENİYOR

BBC muhabiri Quentin Sommerville, kentin DEAŞ'tan alınmasıyla ilgili resmi açıklamanın çok yakında yapılmasının beklendiğini bildiriyor.

Çatışmaların sonlanması için yapılan bir anlaşma kapsamında bir grup yerli DEAŞ militanına, geçtiğimiz günlerde aileleriyle birlikte kentten ayrılmasına izin verildiği aktarılıyor.

SDG, yabancı militanların onlara katılmasına izin verilmeyeceğini belirtiyor.

KENTTE 50 DEAŞ MİLİTANI KALDI

Son günlerde üç binden fazla sivil kentten ayrıldı. BBC'ye konuşan SDG yetkilileri, kentin içinde yaklaşık 50 DEAŞ militanının kaldığını belirtti.

BBC muhabiri Sommerville, kentte uzun zaman sonra hava saldırı düzenlenmediği, bombardıman ya da silah sesi gelmediğini aktarıyor.

Sommerville ayrıca bir kamyonun hoparlörlerle kentte dolaşarak Rakkalılara dışarı çıkma ve sıcak çorba içme çağrısı yaptığını da söylüyor.

DEAŞ, 3 YIL ÖNCE ELE GEÇİRMİŞTİ

Rakka, DEAŞ'ın 2014 yılında ele geçirdiği büyük kentler arasındaydı.

SDG, yaklaşık dört ay önce kenti ablukaya almıştı.

Kaynak: haberinburada