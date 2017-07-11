TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ, BAĞDADİ'NİN ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI!
Terör örgütü DEAŞ, örgüt lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı.
Sputnik'in Al Sumaria'dan aktardığı habere göre terör örgütü DEAŞ, örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Uefa'nın Sıralamasında En Başarılı Türk Takımı Beşiktaş Oldu
- Cumhurbaşkanı'na Hakaret Gerekçesiyle Hakan Şükür Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
- Beşiktaş'ın Lens'e Teklifi Ortaya Çıktı
- Aykut Kocaman, Stoch'un Performansını Beğenerek Takımda Tutmaya Karar Verdi
- Boşnak Golcü Dzeko: Srebrenitsa'yı Asla Unutmayın
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar