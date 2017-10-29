Terör örgütü DEAŞ, şifreli anlık mesaj uygulaması Telegram'da yayınladığı mesajla, Prens William'ın oğlu 4 yaşındaki Prens George'u tehdit etti. Mesajda Prens'in okul adresi ve "Okul erken başlıyor" notu yer aldı

"OKUL ERKEN BAŞLIYOR"

İngiltere medyasında çıkan habere göre mesajda "Kraliyet ailesi bile yalnız bırakılmayacak" yazdığı ve Prens George'un fotoğrafıyla, Prensin Londra'nın doğusundaki Thomas's Battersea adlı okulunun bir fotoğrafının bulunduğu vurgulandı. Mesaja aynı zamanda okulun adresini de ekleyen şüpheliler, adresin yanına "Okul erken başlıyor" notunu düştü.

ÇEVRE SAKİNLERİ RAHATSIZ

İngiliz güvenlik güçleri Telegram isimli uygulamayı takip ederken, okulun çevresinde yaşayan insanlar medyada endişelerini belirtti. Sarah Burnett-Moore isimli bir kadın, Prens George'un okulu başlamadan günler önce okula gidip koridorlarda yürürken çektiği video ile, senelik 17 bin pound ücreti olan özel okulun güvenlik önlemlerini eleştirdi. 54 yaşındaki doktor Burnett-Moore, "İçeriye patlayıcı cihazlarla rahatlıkla girip onları çalıştırabilirdim. Okula 200 metre uzaklıkta oturuyorum. Ben ve komşularım, Prens George'un bölgedeki varlığının terörist saldırılarını çekeceğinden şüpheleniyoruz" dedi.

"TEHDİTLERİ CİDDİYE ALMALIYIZ"

Sixgill firmasından Barry Spielman, şirketinin yılın başından beri Telegram'ı takip ettiğini söyledi. Spielman, "Aldığımız bilgiler bize bu tehditleri ciddiye almamız gerektiğiniz söylüyor. Şifreli bir platform olması sebebiyle, Telegram'da takip edilemeyen mesajlar yollamak çok kolay" dedi.

MESAJI, ARAPÇA CİHAD ŞARKISIYLA PAYLAŞTILAR

Arapça bir cihat şarkısından sözlerin bulunduğu mesajda, "Savaş mermilerin melodileriyle geldiğinde, inançsızlığa alçalıp intikam arzulayacağız" ifadeleri yer aldı. Soruşturmalar devam ederken, konuyla ilgili Kraliyet Ailesi bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak: haberinburada