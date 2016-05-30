

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD güdümlü Suriye Demokratik Güçleri ile ABD'nin Rakka saldırısı devam ederken IŞİD, Azez ve Mare'deki muhaliflere saldırılarını hızlandırdı. PYD militanları da IŞİD'le eşzamanlı harekete geçerek batı ve doğu yönünde muhalif hatlara doğru saldırıya geçti. PYD'nin geçtiğimiz ay Azez'in güneyindeki Ayn Dakne kasabasını ele geçirmesinin ardından IŞİD de önce gün Tel Cubburin ve Kefer Kelbin köylerini ele geçirdi. Bu hatta buluşan PYD ve IŞİD militanları birbirlerine saldırmadı.







DOĞUDAN IŞİD BATIDAN PYD







IŞİD ve PYD'nin kuşatması altında dünyayla bağlantısı kesilen Mare'ye doğudan IŞİD batıdan ise PYD saldırıyor. Yerel kaynaklar, iki terör örgütünün bu alandaki muhalif hatları yok ederek birbirlerine komşu olmayı hedeflediğini belirtiyor.







Güvenlik kaynakları, ABD öncülüğündeki askeri koalisyonun bu planı aylar öncesinden kurguladığını ve asıl amacın PYD'ye meşruiyet kazandırmak olduğunu ifade ediyor. IŞİD ve PYD saldırısına maruz kalan Mare'de muhaliflerin daha fazla dayanma imkânının kalmadığı belirtiliyor.







500 SİVİLİ REHİN ALDI







Kuzey Suriye'de devrimin merkezi olarak kabul edilen Mare'de yaşayan 15 bin sivilin hayatından endişe ediliyor. Çatışmalar nedeniyle evlerini terk ederek Azez'e sığınmak isteyen 500 sivil, PYD tarafından kimliklerine el konularak rehin alındı. Muhalif Mare Yerel Koordinasyon Komistesi Üyesi Muhanned Neccar, “PYD, 500 sivili rehin aldıktan sonra muhaliflerden Şeyh İsa kasabasını teslim etmesini istedi. Şeyh İsa'nın teslim edilmesi görüşmelerini Amerika'ya bağlı Suriye Demokratik Güçleri yaptı. Muhalifler 500 sivilin hayatından endişe ettikleri için kasabayı çatışmasız bir şekilde PYD'ye bırakmak zorunda kaldı” dedi.







Telsizden tehdit etti







Şehirde yaşayan on binlerce Azezli ve savaştan kaçarak Azez'deki mülteci kamplarına sığınan binlerce aile de Azez'den kaçıp Türkiye'ye sığınma hazırlığı yapıyor. IŞİD'in ilerlemesini sürdürmesi durumunda binlerce aile Türkiye sınırına akın edecek. Türkiye'nin kırmızı çizgi olarak kabul ettiği Azez'de mülteci kampalarında olan sivillerle birlikte toplam 350 bin ila 400 bin arası sivilin yaşadığı belirtiliyor. IŞİD'in Azez saldırısını fırsat bilen PYD ise Özgür Suriye Ordusu askerlerine ve halka şehri boşaltın uyarısı yaptı. Telsizlerle muhaliflere ulaşan PYD militanları “Şehirden çıkmayan hedefimiz olur” diyerek tehdit savurdu.







