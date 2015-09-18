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'TERÖR ÖRGÜTLERİ IŞİD VE PKK CANLI BOMBA HAZIRLIĞINDA'


'Terör örgütleri IŞİD ve PKK canlı bomba hazırlığında'
Tarih : 18 Eylül 2015, 09:35
Puan Ver : 'terör Örgütleri Işid Ve Pkk Canlı Bomba Hazırlığında'(6/10)6


İstihbarat birimleri, terör örgütleri IŞİD ve PKK 'nın canlı bomba eylemleri için harekete geçtiği uyarısını yaptı. İstihbarat birimlerinin İçişleri Bakanlığı'na sunduğu raporda, Telafer, Tuzhurmatu ve Kerkük'teki Türkmen ve Arap kökenli 7 IŞİD militanını Türkiye'ye gönderdiği kaydedildi. IŞİD militanlarının dikkat çekmemek için sakal ve bıyıklarını keserek Türkiye'ye girdiği ve IŞİD'in, PKK 'ya yönelik eylem kararı aldığı da öğrenildi.



Tüm iller alarma geçirilirken, rapora yansıyan 5 IŞİD militanıyla ilgili şu bilgiler verildi:



-Brahim Muhammed Selmo: Canlı bomba eylemcisidir.

-Cengiz Ruşit Abbas: 1 ay önce Türkiye'ye geldi. 45 yaşlarında, IŞİD'in sözde lider kadrosunda yer alır.

-Muhammet Hüseyin: 4 gün önce Türkiye'ye geldi. 45-47 yaşlarında, IŞİD'in askeri kanadında görev yapar.

-Teymur Abdurrauf Musa: 1 hafta önce Tuzhurmatu'dan Türkiye geldi. IŞİD'in askeri biriminde görev yapar.

-Elmala Ebu Amar: Suriye uyruklu. Hatay Reyhanlı'dan giriş yaptı. Canlı bomba olma ihtimali yüksek.








Etiketler:   Terör  Örgütleri  Işid  Ve  Pkk  Canlı  Bomba  Hazırlığında      haber

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