Ev Alacaklar Dikkat!
Manchester City, Gabriel Jesus'a Kavuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar
En Zengin Kulüpler Listesi Açıklandı
Demet Akalın: Hülya Avşar'ı Yeniden Yaratacağım
Anne Olmak İsteyen Kadınların Dikkatine!
Merkez Bankası'ndan Darbe Komisyonuna Yanıt
Çukurca'da Sığınak İçerisinde Hava Savunma Roketi Ele Geçirildi
Baş Ağrısı Çekenler Sofranızdan Uzak Tutun!
Bursaspor, Aatif'i Fb'den Resmen İstedi
'melek Yazar' Cinayetine Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
Borcunu 6 Ayda Ödeyene Sicil Affı
Açıköğretim Sınavlarında Açık Uçlu Soru Dönemi!
Darbeciler, Tutuklanacaklar İçin Depo Tespiti Yapmış
Tsk'daki Bylock'çular Gözaltında
12 Dev Adam'ın Yeni Hocası!..
Tezgahın Gözdesi 'hamsi'
Ferman Toprak: Menajerim Beni Öldürmek İstiyor
Baba Bush'un Eşi De Hastaneye Kaldırıldı
Anlaştık Deyip Bombayı Patlattı: Mhp'li Bakanlar Atanabilir

terör operasyonu: 34 kişi gözaltına alındı

TERÖR OPERASYONU: 34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hatay'da düzenlenen terör operasyonunda aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 18 Ocak 2017, 15:31
Puan Ver : Terör Operasyonu: 34 Kişi Gözaltına Alındı(5/10)4


Hatay'da düzenlenen terör operasyonunda aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde başlattığı bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda Samandağ, İskenderun ve Antakya'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.



Aralarında HDP Hatay İl Eş Başkanları Şükran Cabir Dağ ile Kerem Nalbant'ın yanı sıra İHD ve Eğitim-Sen Hatay Şube yöneticilerinin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. HDP İl ve İskenderun ve Samandağ ilçe binasında da arama yapıldı.



Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin sorguya alındı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Terör  Operasyonu  34  Kişi  Gözaltına  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER