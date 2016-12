Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi.







Medya temsilcilerinin ilk sorusu, Başbakanlık görevini devralır almaz Diyarbakır seyahati sonrası izlenimlerinin ne olduğuydu. Başbakan Yıldırım, gidişinin 3 aileden 16 kişinin yaşamını yitirdiği Dürümlü Mezrası'na taziye amacı taşıdığını ifade ederek, "Öyle bir patlama ki insanların nevrini döndürüyor. Patlamada hayatlarını kaybedenlerin bedenleri paramparça olmuş. Köy birkaç aileden oluşuyor. Köyde de etkili olan iki parti var; AK Parti ve HDP. Diğer partilerin varlıkları zaten o bölgede yok. Akrabalar arasında da bu nedenle bir siyasi ayrışma var. 15 ton bomba yüklü araç şehir merkezine gitmeye çalışırken, yolunu şaşırıyor ve Diyarbakır Sur ilçesi Tanışık mahallesine gidiyor. Partimizde görev almış bir köylü de 'Kimsiniz? Burada ne işiniz var?' diye soruyor. Kamyondaki terör örgütü üyesi de 'Kardeşim bela mısın git, yoksa kötü olur' gibilerinden konuşunca, bu sözler üzerine akrabalarını alıp bir araçla peşine takılıyor. Araç Dürümlü Mezrasına doğru gidiyor. Teröristler sıkışınca da aracı patlatıyorlar. Bu patlama Diyarbakır merkezde olsaydı tahmin edilemez boyutları olurdu. Tabi bu terör saldırısı sonucu 16 vatandaşımız ne yazık ki hayatını yitirdi" şeklinde konuştu.







"İDİL, SUR, ŞIRNAK, CİZRE VE YÜKSEKOVA'DA KURTARILMIŞ MAHALLELER VARDI, TEMİZLENDİ"







Başbakan Yıldırım, bu ziyaretin ardından Diyarbakır Havalimanı'nın açılışına katıldıklarını ve Diyarbakır Havalimanı'nın 8 – 10 tane uçağın yolcu alıp indirebileceği bir havaalanı haline geldiğini belirtti. Yıldırım, Diyarbakır'da yalnızca havaalanıyla ilgili çalışmaların yapılmadığını, okul, yol, hastane gibi birçok tesisin toplu açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber katıldıklarını dile getirdi. Uzun zamandan beri o coğrafyada insanların bu gibi heyecanlar yaşamadıkları için gelişmelerden dolayı mutlu olduklarını anlatan Yıldırım şöyle konuştu:







"Diyarbakır'ın ardından Van'a gittik ve orada da açılışlar yaptık. Yolda giderken bile insanlar, el sallayıp selam veriyor. Bazılarının ise saklanarak bakmaya çalıştığını gördük. Bunun nedeni hala terörden dolayı bir korkunun olduğudur. Terör operasyonlarında ciddi manada sahaya hakim olundu, ancak hala bazı insanlarda 'Acaba?' sorusu gündemde. İdil, Sur, Şırnak, Cizre ve Yüksekova'da kurtarılmış mahalleler vardı, temizlendi. Artık insanlar rahatça dolaşabiliyor. Ancak fiziki alt yapı terör örgütü tarafından tamamen tahrip edildi. İki türlü tahrip yapıldı. Terör örgütü evden eve geçişleri sağlamak için duvarları tahrip ettiler. İkinci tahrip ise operasyonların ardından kaçan teröristler el yapımı patlayıcılar ile güvenlik güçlerimize zayiat verdirmeyi amaçlayarak verdikleri tahribatlar. Buralarda şehitlerimiz de oldu. Terör örgütü ve HDP insanların akıllarını çelmeye çalıştılar. İnsanları kandırdılar. Önceleri bir tereddüt vardı, şimdi devletle ciddi dayanışma var."







"OPERASYON BÖLGELERİNDE NORMALE DÖNÜŞ SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK"







Operasyon bölgelerinde hem travmaları, hem de tahrip olan alt yapıyı onarmak için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, normale dönüş seferberliği başlatıldığını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:







"2 türlü çalışma yürütüyoruz. Birincisi fiziki rehabilitasyon, buna yenileme de diyebiliriz. Ancak önceki gibi gelişi güzel değil, fiziki mimari yapısı olan, marka şehir yapılanmasına gidilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız alt yapı çalışmalarına başladı. Burada işimiz zor değil. Zor olanı işin sosyal tarafıdır. Zorluk derken tabi daha çok mesai harcamamız gerekeceğini kastediyoruz. HDP, çukur kazmakla, terör örgütünün verdiği zayiatı, güvenlik güçleri vermiş gibi gösterme çabasıyla Türkiye'yi şikayet etmekle meşgul. Terör örgütü bile yaptıklarının yanlış olduğunun farkına vardı, HDP hala varmamış gibi görünüyor. Bölge halkı arasında da 'Şimdi ne olacak? Ortada mı kalacağız?' şeklinde tereddüt geçirenler var. Bu tereddütleri de ortadan kaldıracağız."







"HDP'NİN İŞİ ZOR, BÖLGE İNSANI GERÇEKLERİ GÖRDÜ"







HDP'nin Doğu'da uygulamaya çalıştığı siyaseti eleştiren Yıldırım, "Bundan sonra HDP'nin işi zor. Bölgede milleti öyle bir umutlandırmışlar, öyle bir etkilemişler ki, biz bile o coğrafya da siyaset yaparken zorluk çekmeye başlamıştık. Ama artık bölge insanı gerçekleri gördü, hava tersine döndü. Şu anda bölgede siyaset çok rahatladı" diye konuştu. Fiziki ve sosyal tahribatların ortadan kaldırılacağını söyleyen Yıldırım, ruhsal tahribatın giderilmesi için de sosyal yardım anlayışı ile sivil toplum örgütleri ile birlikte Doğu ile Batının buluşturulacağı bir proje öngördüklerini dile getirdi. Yıldırım proje hakkında şu açıklamalarda bulundu:







"Bu öngördüğümüz projeyi başlattık. Sivil Toplum Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Müezzinoğlu, bununla ilgili organizasyonları yaptı. Bölgede olumsuzlukları bitirip yaşamı dahi olumlu yöne çevireceğiz. Bir sonraki adımda da belirli bölgeleri 'zenginlik bölgesi' haline getirmek olacak. Böylece 'zenginlik bölgeleri' gençlere umut olacak."







"ZENGİNLİK BÖLGELERİ BİR MERKEZİN ETRAFINDAKİ 2 - 3 İLİ KAPSAYACAK"







Zenginlik bölgelerinin 4 merkez baz alınarak oluşturulacağını kaydeden Yıldırım, her bir merkezin etrafındaki 2 ya da 3 ili kapsayacağını, bölgenin cazibe merkezleri haline getirileceğini ifade etti. Yıldırım, tahrip olan bölgelerde fabrikalar, alışveriş merkezleri kurulacağını, böylece Avrupa'da ve İstanbul'da olan her şeyi insanların kendi bölgelerinde de bulabileceklerini, bölge halkının Avrupa ya da İstanbul heveslerinin olmayacağını vurguladı.







Yıldırım şöyle devam etti: "Bu çalışmayı kamu ve özel sektör ortaklığı ile yapacağız. Alt yapıyı biz kuracağız, yatırımcının da memnun olacağı şekilde üretimine vereceğiz. Yatırımcılarımızın 'devlet angarya yüklüyor' algısına kapılmasını istemiyoruz. Ürettiği malı alım garantisi vereceğiz. Kamu alımlarımızı gidip oralardan alacağız. İş imkanları, kazanç, sosyal ihtiyaçlar sağlanacak. Alt yapı tamam olacak."







Başbakan Yıldırım, Güneydoğu'nun tamamında, sınır bölgelerinden ise Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars, Erzurum ve ilçelerini kapsayacak olan bu projelerde 5 yıl içerisinde 30-35 milyar TL yatırım hedeflediklerini ve bunun için çalışmaları başlattıklarını açıkladı.







"HDP BELEDİYELERİ DAĞA ADAM KAZANDIRDI"







Açıklamasında HDP'yi hedef alan Başbakan Yıldırım, "HDP'li belediyeler dağa eleman yetiştirme merkezleri açtılar. Nasıl iyi bir militan olunur konusundan pusu kurmaya kadar her türlü eğitim yerleri açtılar. Arka planda terör örgütü PKK, KCK'dan talimat aldılar. Dahası terör örgütü tarafından tayin edilen belediyeler. Bu belediyeler eğer kanunlara ve mevzuata aykırı, hukuka aykırı kaynak kullanımı yapmışsa, ne gerekiyorsa yapılıyor, yapılacak. Bir yandan terör örgütlerinden temizlenirken, diğer yandan terör örgütlerine kaynak aktaran bu yapının devam etmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Aslı işleri terör örgütü ile dirsek teması olanlar için izlenecek yol bellidir. Hukuk devleti olmanın gereği yapılacak. Ancak, hukuki işler biraz zaman alıyor. Toplum nezdinde de HDP'nin teröre destek verdikleri algısı açık. Zaten kendileri de bunu saklamıyorlar. Bizim duruşumuz nettir. Türkiye'nin toprak bütünlüğü, bölünmez bütünlüğümüz olmazsa olmazımızdır. 79-80 milyon vatan evladını karşılarında görürler. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Bedeller ödendi, birlikteliğimizi kimse bozamayacak" diye konuştu.







"TERÖR UNSURLARI MUHATABIMIZ OLAMAZ"







Irak ve Suriye sınırındaki PKK, PYD, YPG gibi oluşumların kendi gayretleri ile oluşmadığını, arkalarında bazı ülkelerin desteğinin olduğunun altını çizen Yıldırım, "Burada kanton oluşturmak istiyorlar. Diğer taraftan da peşmergeyi 'bize katılın yoksa sizi yok ederiz' diye tehdit ediyorlar. Biz buna müsaade etmeyiz. Ortada 100 yıllık bir mesele var. Burası hem stratejik bir bölge hem de kaynaklar açısından önemli. Sömürge dönemleri geçtiği için yerel unsurları kullanarak sömürgeciliklerine devam etmek istiyorlar. Asya ve Avrupa'ya köprü olan Türkiye'nin bu durumunu engellemeye çalışıyorlar. Türkiye olarak bölgedeki olayları yakından takip ediyoruz. Bölgedeki olayların ve değişimlerin yaşanacak sorunların muhatabı biziz. 3 milyon insanın yükünü çeken biziz. Bu nedenle o bölgedeki gelişmelere kayıtsız kalamayız. Ayrıca NATO ülkesi olmamız vesilesi ile yeterince bizi ilgilendiriyor. Bölgede muhatabımız terör unsurları olamaz. Bizim muhatabımız ABD ve koalisyon güçleridir" şeklinde konuştu.







"EKMEĞİMİZİ BÖLERİZ, YOLLARI BÖLERİZ, TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ"







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD tipi başkanlık ile ilgili yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Yıldırım, "Ne söylediğimi alem duydu. Tek vatan, tek millet, tek bayrak. Ekmeğimizi böleriz, yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Sanırım Kılıçdaroğlu'nun parti içinde çok derdi var, o nedenle bizi dinleyecek hali yok. ABD'de eyaletlerin olduğunun bana hatırlatmasına gerek yok, bunu ilkokul öğrencisi bile biliyor" dedi.







"ÜLKELER ARASINDA DAİMİ DÜŞMANLIKLAR OLMAZ"







Başbakan Yıldırım, kendisine Türkiye ve Rusya arasındaki gerginliğin sorulması üzerine, ülkeler arasında daimi düşmanlık olmayacağını vurguladı ve ekledi: "Zaman zaman ilişkiler gerilir. Rusya meselesi de öyle. Hükümdarlık haklarımızın ihlali kabul edilemez, ancak oraya da takılıp kalınmaz. Bu durum Türkiye'ye bir zarar veriyorsa, Rusya'ya iki kez zarar veriyor. Müspet adımlar atılıyor, hedefimiz eski günlere, hatta daha iyiye taşımak. Diplomatik konular, tek taraflı olmaz. İki taraflı irade olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu beyan etti, ediyoruz. Bundan sonra tatlıya bağlanabilir."







"CAMERON'IN SÖZLERİNİ CİDDİYE ALMIYORUZ"







Başbakan Yıldırım'a, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın "Türkiye'nin AB'ye girmesi uzak bir ihtimal. Bugünkü ilerleme hızıyla AB'ye girmeleri 3000 yılı civarında olur muhtemelen" sözü hakkında neler düşündüğü soruldu. Yıldırım şöyle cevap verdi: "Bu tahmini yapan İngiltere, kendisi neden AB'den çıkmaya çalışıyor? Çok ciddiye almıyoruz."







YENİ ANAYASA KONUSU: "HER ŞEYİ KONUŞMAYA HAZIRIZ"







Yeni Anayasa konusundaki çalışmaların sorulması üzerine de Başbakan Yıldırım şunları söyledi: "Muhatabımız parlamento, parlamento kendi iradesi ile karar verecek. AK Parti kuruluşundan beri yeni Anayasa vaadimiz var. Siyaset, yeni anayasa yapabilme iradesini ortaya koymalı. AK Parti vesayetle mücadelede çok büyük, kritik süreçleri geride bıraktı. Meclis iradesini ortaya koyup yeni anayasa yapmalı. Zaten bütün siyasi partiler yeni anayasa istiyor. Vatandaş da yeni anayasa yapın diyor. Biz de gelin her şeyi konuşmaya hazırız diyoruz. Daha önce kurulan anayasa komisyonunda, her partinin eşit temsili ile komisyon oluşturarak yeni anayasa yapılmasının önünü açtık. Bunu müşterek yaparsak mesele yok. Millete anlatacağız, parlamento karar verecek ve görevimizi yapmış olacağız."







"367 HUKUK GARABETİ BİZİM İCADIMIZ DEĞİL"







"367 icadı bizim icadımız değil. Bu hukuk garabeti asırlarca hukuk faciası olarak hatırlanacak. Biz de millete gittik, millet yüzde 70 destek verdi. O günden sonra fiili başkanlığın yolu açılmış oldu. Cumhurbaşkanı'nı halk seçiyor. Yapılacak şey, partili, yarı başkanlık sistemi dahil hepsini konuşmak. Belediye başkanlığı seçiminde, meclis üyeleri ayrı, başkan ayrı seçilir, bu da bir örnektir. Anayasa taslağımız da hazır."







İSRAİL VE MISIR İLE İLİŞKİLER







İsrail ile ilişkilerin son durumu hakkında sorulan soru üzerine Başbakan Binali Yıldırım, "Gazze'nin izolasyondan kurtulması, ambargonun kaldırılması gayreti var. Diplomatik kanallar çalışıyor. Çok uzun süreceğini düşünmüyoruz" dedi.







Mısır ilişkilerinin durumu hakkında konuşan Yıldırım şunları söyledi: "Mısır ile ilgili duruşumuz net. Halkın iradesine karşı yapılan her türlü girişimin karşısındayız. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda gerekenleri zaten söyledi. Bu duruşumuz devam ediyor. Ancak hayat devam ediyor, ekonomik, sosyal, turizm alanındaki gelişmeler, siyasi ilişkilerin de normalleşmesine katkı sağlar."







Milli maçlar ile ilgili görüşleri de sorulan Başbakan Yıldırım, "İddiamız devam ediyor. Dünyada son dakika mucizeleri her zaman vardır" yanıtını verdi.