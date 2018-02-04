Hatay ve Kilis'te terör olayları nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile çiftçilerin kredi borçları bir yıl ertelenecek.

Hatay ve Kilis ile ilçelerinde 20 Ocak-30 Nisan tarihlerinde, terör olayları nedeniyle işleri veya işletmeleri zarar gören esnaf ve sanatkarların, Halk Bankası tarafından kullandırılan düşük faizli kredilerden doğan borçlarında bir yıl ertelemeye gidilecek.

BANKAYA BAŞVURMALARI GEREKİYOR

Esnaf ve sanatkarların, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan bankadan kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçları için, terör olayları nedeniyle işlerinin veya işletmesinin zarar gördüğüne dair ilgili kamu idaresinden alınan resmi yazıyla birlikte bankaya yazılı müracaat etmeleri gerekiyor.

BİR YIL BOYUNCA FAİZSİZ ERTELENECEK

Başvuru yapanların, bir yıl içinde doğacak veya bankaya müracaat tarihi itibarıyla vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içinde olan borçları, taksit vadesinde ilgili mevzuata göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle taksit vadesinden itibaren bir yıl süreyle faizsiz olarak ertelenecek. Buna bağlı olarak kredi itfa tablosu doğrultusunda kalan tüm taksitler de birer yıl ötelenecek.

İKİ AY İÇİNDE MÜRACAAT EDİLECEK

Esnaf ve sanatkarlar, ilgili kamu idaresinden alınan resmi yazı tarihinden itibaren iki ay içerisinde bankaya yazılı olarak müracaat edebilecek.

Karar kapsamında borçları ertelenen esnaf ve sanatkarlara, talepleri halinde ilgili karar kapsamında banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek. Söz konusu Bakanlar Kurulu kararlarında ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.

Ertelenen krediler nedeniyle müracaat süresi sonuna kadar borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

ÇİFTÇİ BORÇLARINA ERTELEME

Öte yandan Hatay ve Kilis ile ilçelerinde faaliyet gösteren ve 20 Ocak-30 Nisan tarihlerinde, terör olayları nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az yüzde 30 zarar gören, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan kredi borçları da ertelenecek.

Buna göre, üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve hasar tespit komisyonu kararı tarihi itibarıyla vadesi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan veya vadesinden itibaren 90 günlük süre içerisinde olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı kapsamındaki tarımsal kredi borçları, vadesinde faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden itibaren 1 yıl süreyle ertelenecek.

Kaynak: haberinburada