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Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek
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terör mağdurlarının yüzü yeni konutlarla gülecek

TERÖR MAĞDURLARININ YÜZÜ YENİ KONUTLARLA GÜLECEK

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırıları nedeniyle evleri ağır hasar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından yapımına başlanan bin 830 konutun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Tarih : 20 Mayıs 2017, 14:24
Puan Ver : Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek(6/10)8


Yüksekova'da huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla geçen yıl PKK'lı teröristlere yönelik 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağıyla başlayan ve 20 Nisan'da tamamlanan "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetler gideriliyor.



Evleri ağır hasar gören vatandaşlara dağıtılmak üzere Esenyurt Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımına başlanan bin 830 konut için yoğun bir çalışma yürütülüyor.



Yüklenici firma ekipleri, yolların geçeceği güzergahları açarak, temel çalışması yaptı. İş makineleriyle kamyonlara yüklenen hafriyat, alanın dolgusu için belirlenen yere taşındı.



Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, AA muhabirine, terörün yol açtığı hasarların giderilmesi için ilçenin birçok noktasında çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Geçen yıl yapılan operasyonlarla ilçenin teröristlerden temizlendiğini anımsatan Kaşıkçı, devletin, terör mağdurlarının uğradığı zararların karşılanması için yoğun çalışma içinde olduğunu aktardı.



 



kaynak:ahaber








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