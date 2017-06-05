Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

terör londra'nın peşini bırakmadı!

TERÖR LONDRA'NIN PEŞİNİ BIRAKMADI!

Londra'da üç saldırgan, Londra Köprüsü ve çevresinde dehşet estirdi. 7 kişi hayatını kaybederken, 48 kişi de yaralandı. Saldırganlar etkisiz hale getirildi.

Tarih : 05 Haziran 2017, 08:59
Puan Ver : Terör Londra'nın Peşini Bırakmadı!(9/10)9


İngiltere'nin başkenti Londra, son üç ayda üçüncü kez terörün hedefi oldu. Kentin merkezinde cumartesi gecesi meydana gelen saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, 48 kişi de yaralandı. Saldırganların etkisiz hale getirildiği belirtilirken, ülke şok yaşıyor.



Londra polisi, kentin merkezindeki Londra Köprüsü ve köprü yakınlarındaki Borough Market'te cumartesi gecesi yaşanan olayda üç saldırgan, önce beyaz bir ticari aracı köprüde 80 km/s hızla yayaların üzerine sürdü. Ardından araçtan inen saldırganlar, aralarında polislerin de olduğu bazı kişileri Borough Market'te rastgele bıçakladı. Polis yetkilileri, söz konusu saldırıyı gerçekleştiren üç kişinin, 8 dakika içinde öldürüldüğünü bildirirken, 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 21'i ağır olmak üzere toplam 48 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılar arasında Fransa ve Avustralya vatandaşlarının olduğu da belirtildi.



Saldırganların, kendilerine “intihar bombacısı” süsü verdikleri de belirtilirken, yapılan aramalarda, üzerlerinde “sahte bombalar” bulunduğu kaydediliyor. Öldürülen zanlıların kimlikleri şimdiye kadar açıklanmazken, saldırıyı henüz üstlenen de olmadı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Terör  Londra  Nın  Peşini  Bırakmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER