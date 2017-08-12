TERÖR KURBANI EREN'İN, 15 TEMMUZ ŞEHİDİ HALİSDEMİR İÇİN YAPTIĞI PAYLAŞIM YÜREKLERİ SIZLATTI
Trabzon Maçka'da PKK'lı teröristlerin saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün sosyal medyada 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için yaptığı paylaşım yürek burktu.
"GÖMELİM GEL SENİ TARİHE" DESEM, SIĞMAZSIN
Facebook hesabını aktif olarak kullanan Eren Bülbül, 15 Temmuz'un birinci yıldönümünde yaptığı paylaşımda, Mehmet Akif Ersoy'a ait "Sana dar gelmeyecek makberi (mezar) kimler kazsın? 'Gömelim gel seni tarihe,' desem sığmazsın" dizelerini yazdı.15 TEMMUZ KAHRAMANI HALİSDEMİR İÇİN YAZDIKLARI YÜREKLERİ DAĞLADI
Bülbül'ün paylaştığı Halisdemir görselinde ise "Mehmedim sevinin, başlar yüksekte! Ölsek de sevinin, eve dönsek de" ifadesi yer alıyor.EREN'İN FACEBOOK HESABINA YORUM YAĞIYOR
Eren Bülbül'ün Facebook hesabına yorum yağdıran vatandaşlar taziye dileklerini iletiyorlar.
Bazı Facebook kullanıcıları ise Eren Bülbül'ün meşhur "15'liler" türküsünde de geçen, Çanakkale'de savaşan genç askerlere benzediğini belirtiyor.
Kaynak: haberinburada
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