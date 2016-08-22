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terör göçmenlerini ışid terörü vurdu

TERÖR GÖÇMENLERİNİ IŞİD TERÖRÜ VURDU

Gaziantep'te, Siirt'ten terör nedeniyle göç eden Akdoğan ailesinin düğününü hedef alan terör örgütü IŞİD'in gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısı Türkiye tarihinin üçüncü büyük katliamı oldu.

Tarih : 22 Ağustos 2016, 09:02
Puan Ver : Terör Göçmenlerini Işid Terörü Vurdu(0/10)


Gaziantep'te, Siirt'ten terör nedeniyle göç eden Akdoğan ailesinin düğününü hedef alan terör örgütü IŞİD'in gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısı Türkiye tarihinin üçüncü büyük katliamı oldu. 107 kişinin öldüğü Ankara Garı ve 52 kişinin öldüğü Reyhanlı saldırısının ardından önceki gece gerçekleştirilen katliamda çoğu kadın ve çocuk 51 kişi yaşamını yitirdi, 118 kişi yaralandı.








Etiketler: Terör  Göçmenlerini  Işid  Terörü  Vurdu    haber

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