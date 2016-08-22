Gaziantep'te, Siirt'ten terör nedeniyle göç eden Akdoğan ailesinin düğününü hedef alan terör örgütü IŞİD'in gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısı Türkiye tarihinin üçüncü büyük katliamı oldu.



Gaziantep'te, Siirt'ten terör nedeniyle göç eden Akdoğan ailesinin düğününü hedef alan terör örgütü IŞİD'in gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısı Türkiye tarihinin üçüncü büyük katliamı oldu. 107 kişinin öldüğü Ankara Garı ve 52 kişinin öldüğü Reyhanlı saldırısının ardından önceki gece gerçekleştirilen katliamda çoğu kadın ve çocuk 51 kişi yaşamını yitirdi, 118 kişi yaralandı.