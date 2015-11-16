

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğu 26. dönem milletvekillerine hitap etti. Davutoğlu, "Bu ülkenin sokaklarından, dağlarından terör kazınıp bitinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Paris saldırıları açık bir şekilde gösterdi ki terör dünyanın her yerindeki milletler için bir tehdittir." dedi.



Davutoğlu'nun konuşmasının satırbaşları;







"MİLLETE HİZMET İÇİN YOLA ÇIKANLAR ASLA YENİLMEYECEĞİNİ BİLİYORDUK"







Paris'te yaşanan saldırı bir kez daha uluslararası iş birliği yapılması gerektiğini gösterdi. Önümüzde Türkiye'yi geleceğe taşıyacak uzun bir yol var. 1 Kasım önre bir seçim oldu. Türkiye'ye hizmet yolunda yeni bir sayfa açıyoruz. Küçük hesaplarla yola çıkanlar büyük davaların ağır yükünü taşıyamazlar. İlkelerimizden en ufak sapma olmadan 4 yasama dönemi geçirdik. 2002'de siyasi bir uçurumun eşiğine gelmiş iktidarı devraldık. Bir yandan ekonomik sorunlarla uğraşırken diğer yandan da gerçek demokrasiyi inşa ettik. 27 Nisan E-muhtırası karşısında dimdik durmasaydık bugün burada oturmuyor olabilirdik. Milli birlik ve kardeşlik sürecini devreye soktuk. Akan kanı durdurduk. Dünyanın dev ekonomileriyle ağır hasarlar aldığı bir kriz ortamıdan Türkiye zarar almadan çıktı. Millete hizmete yola çakanların asla yenilmeyeceğini biliyorduk, yenilmedik.











"2010 REFERANDUMUYLA VESAYETİ İKTİDARIMIZI PERÇİNLEDİK"







Milletimizin büyük desteği ile 12 Eylül 2010 referandumundan vesayeti zayıflatmayı başardık, iktidarımızı perçinledik. 24'ünci dönemde vesayet sisteminin yerine demokratik yeni Türkiye'yi kurma yolunda önemli adımlar attık. Yaptığımız olağanüstü kurultay bir nöbet değişimine vesile oldu ve AK Parti'de en ufak bir kırılma olmadı.







"1 KASIM'DA DESTAN YAZDIK"







1 Kasım bizim kararlığılımızın milletin iradesinde makes bulduğu bir tarih oldu. Zorlu süreçlerden geçerek 1 Kasım'da destan yazdık. AK Parti'nin gerilemesini umanlar 1 Kasım'da yeniden hayal kırıklığına uğradı. 7 Haziran'da AK Parti kadrolarının duruşunu bozmak istediler ama biz hiçbir zaman eğilmedik, başımızı dik tuttuk. AK Parti ayakta ise Türkiye daima emniyet içindedir.







"7 HAZİRAN'DA İÇ MUHASEBE YAPTIK"







7 Haziran'dan bu yana AK Parti kadroları kaosa izin vermedi. Karşımızda blok oluşturmaya çalıştılar ama blokları dağıldı bizim 258 arkadaşımızın arasındaki bağ hiç kopmadı ve Meclis Başkanı seçildi. 7 Haziran seçimi partimizi birinci parti yapmış ama iç muhasebe yapmamız gerektiğini de göstermiştir.







"DAĞLARDAN TERÖR BİTİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"







Bu ülkenin sokaklarından, dağlarından terör kazınıp bitinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Paris saldırıları açık bir şekilde gösterdi ki terör dünyanın her yerindeki milletler için bir tehdittir. Bir yandan terörü kararlılıkla lanetledik diğer yandan da terör mağruru vatandaşımızın ideoloji ne olursa olsun onlara sahip çıktık. Kayseri, Konya ve Şanlıurfa mitinglerine katılan vatandaşlarımıza sakın gitmeyin Ankara'daki gib saldırı olacak dediler ama vatandaşlarımız bizi yalnız bırakmadı.







"1 KASIM'DA MİLLETİMİZ AK PARTİ'NİN SAMİMİYETİNE BİR KEZ DAHA İNANDI"







Milletle yürüyenleri millet yalnız bırakmaz, nitekim 1 Kasım'da milletimiz AK Parti'nin samimiyetine bir kez daha inandı, Doğu ve Güneydoğu'daki oylarımız arttı. 1 Kasım hiçbir şüpheye yer bırakmayan bir seçimin gerçekleşmesini sağladık. Şimdi kutlu yürüyüşün yeni bir aşamasındayız.