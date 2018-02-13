TERÖR DESTEĞİ PAHALIYA PATLADI! HDP'Lİ VEKİLİN CEZASI BELLİ OLDU
Terör soruşturması kapsamında hakkında 3 ayrı suçtan dava açılan HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş için 25 yıla kadar hapis cezası istendi.
Terör soruşturması kapsamında hakkında 3 ayrı suçtan dava açılan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yargılandığı davada savcı, sanığın 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
AVUKATLAR HAZIR BULUNDU
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Beştaş katılmazken, avukatları hazır bulundu.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Beştaş hakkında dava açılmasına konu olan suçlara ilişkin detaylı bilgiye yer verdi.
3 AYRI SUÇTAN YARGILANIYOR
Savcı, Beştaş'ın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak", 6-8 Ekim olaylarına ilişkin, "suç işlemeye tahrik" ile "halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtmak" suçlarından, 11 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Beştaş'ın avukatları savcının esas hakkında sunduğu mütalaasına ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu.
25 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Mahkeme, savunma için avukatların süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.
İddianamede, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", 6-8 Ekim olaylarında "suç işlemeye tahrik" ve "2911 Sayılı Yasaya Muhalefet" suçlarından 8,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyordu.
Kaynak: haberinburada
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