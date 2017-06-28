TERMOMETRELER 60 DERECEYİ GÖSTERDİ! UYARI GELDİ
Siverek ilçesi Mustafa Remzi Bucak Bulvarı'nda bulunan termometre saat 12.00'de güneşteki sıcaklığı 41 derece olarak ölçerken, saat 16.00 sularında 60 dereceyi gösterdi. Hava sıcaklığı güneşte 60 derece olarak ölçülürken, gölgede ise 45 dereceyi buldu. Gece saatlerinde serinlemeye başlayan hava 30 derece olarak ölçüldü.
Günlük yaşamın zorlaştığı ve hava sıcaklığının tavan yaptığı saatlerde vatandaşların dışarıya çıkmamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Gölgelik alanlarda serinlemeye çalışan vatandaşlar, parklara ve kafelere akın etti. Sıcaklardan kurtulmak isteyen bazı vatandaşlar ve esnaflar ise klimalı alanları tercih etti.
kaynak:kaynak7
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