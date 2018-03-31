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Terminatör'den hayranlarına kötü haber! Ameliyata alındı

TERMİNATÖR'DEN HAYRANLARINA KÖTÜ HABER! AMELİYATA ALINDI

Ünlü Hollywood yıldızı Arnold Schwarzenegger, açık kalp ameliyatına alındı. Alman asıllı oyuncunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Tarih : 31 Mart 2018, 00:00
Puan Ver : Terminatör'den Hayranlarına Kötü Haber! Ameliyata Alındı(10/10)6

Avusturya kökenli ABD'li ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, açık kalp ameliyatına alındı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ünlü aktör 1997'de aort kapağı değişimi ameliyatı geçirmişti. 2001'de ise motorsiklet kazasında altı kaburga kemiğini kırdığından ameliyata alınmıştı. Son alınan habere göre, Perşembe günü kapak değişimi için yeniden ameliyat masasına yatan Schwarzenneger'in ameliyatı iyi geçmediği için kalp ameliyatına çevrilmiş ve ameliyat devam ediyor, durum ciddiyetini koruyor.

YENİ TERMİNATÖR FİLMİNİN MÜJDESİNİ VERMİŞTİ

Umarız bir an önce sağlığına kavuşur. Oyuncu çok yakın zaman önce yeni Terminatör filminin müjdesini vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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