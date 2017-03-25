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termik santralde patlama! çok sayıda ölü ve yaralı var

TERMİK SANTRALDE PATLAMA! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Çin'in Guangzhou eyaletinin başkenti olan Guangdong'da yedi numaralı termik santralde patlama meydana geldi.

Tarih : 25 Mart 2017, 12:00
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Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ülkede son dönemlerde maden kazalarındaki artışa bu tür kazalarında eklendiği belirtiliyor.



 



kaynak:milliyet








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