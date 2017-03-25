TERMİK SANTRALDE PATLAMA! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Çin'in Guangzhou eyaletinin başkenti olan Guangdong'da yedi numaralı termik santralde patlama meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ülkede son dönemlerde maden kazalarındaki artışa bu tür kazalarında eklendiği belirtiliyor.
kaynak:milliyet
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