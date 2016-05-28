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termal kameralı telefon cat s60 ön siparişe çıkıyor!

TERMAL KAMERALI TELEFON CAT S60 ÖN SİPARİŞE ÇIKIYOR!

İlk olarak 2012 yılında akıllı telefon pazarına giren CAT (Caterpillar) şimdi termal kameralı telefon ile karşımıza çıktı. CAT S60 modelinin teknik özellikleri haberimizde.

Tarih : 28 Mayıs 2016, 10:07
Puan Ver : Termal Kameralı Telefon Cat S60 Ön Siparişe Çıkıyor!(7/10)7


İlk olarak 2012 yılında akıllı telefon pazarına giren CAT (Caterpillar) şimdi termal kameralı telefon ile karşımıza çıktı. CAT S60 modelinin teknik özellikleri haberimizde.



İş makineleri denilince akla gelen ilk markalardan biri olan Catepillar nam-ı diğer CAT, ilginç bir telefonla karşımızda. Firmanın yeni akıllı telefonu ilginç bir özelliğe sahip. Cihaz termal kamera bulunuyor. Dünyanın ilk termal kameralı telefonu CAT S60 karşınızda.



Termal kameralı telefon CAT S60 ön siparişe çıkıyor!



Daha önce çok sayıda farklı markadan üst düzey dayanıklılık sunan akıllı telefon görmüştük. CAT markası da bunlardan bir tanesiydi. Ancak şimdi duyurulan model çok daha iddialı. Çünkü CAT S60 dayanıklılık haricinde aynı zamanda termal kameralı bir telefon.



Haziran ayında ön siparişe açılacak olan telefonun yaz ayları sonunda kullanıcılar ile buluşması bekleniyor. Ancak henüz hangi pazarlarda kaç paraya satışa çıkacağı belli değil. 1.8 metreden sert zemine düşüşlere karşı dayanıklılık iddiası taşıyan cihaz, aynı zamanda 5 metreye kadar da su geçirmezlik vaad ediyor. Hepsi bu kadar değil.



FLIR partnerliği ile geliştirilen bir termal kamera bu telefonun arkasında bulunuyor. FLIR markasını daha önce termal kamera aksesuarları ile gündeme taşımıştık. Cihaz, çıplak gözle görülmeyen termal verileri bu kamera ile kullanıcısına sunabilecek. 30 metreye kadar bir menzil içerisindeki ısı dalgalarını algılayabilen telefon, standart termal kameralar gibi mavi ve kırmızı renklerinin tonlarıyla sıcaklık farklılıklarını gösterebiliyor. Termal fotoğraf ve video kaydı yapmak da mümkün.



540 nit parlaklık sunan 4.7 inç büyüklükteki ekran HD çözünürlüğe sahip ve Gorilla Glass 4 ile korunuyor. 3800 mAh dahili batarya uzun bir pil ömrü vaad ediyor. 13 MP arka ve 5 MP ön kameranın haricinde bu telefon gücünü Qualcomm Snapdragon 617 yongasından alıyor. 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve Android Marshmallow işletim sistemi ise telefonun basınla paylaşılan diğer özelliklerinden. Cihazın fiyatı henüz belli değil.



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