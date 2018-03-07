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Terlikle çocuk döven öğretmenin pişkinliği: Vurdum ama korkutmadım

TERLİKLE ÇOCUK DÖVEN ÖĞRETMENİN PİŞKİNLİĞİ: VURDUM AMA KORKUTMADIM

Samsun'da özel kreşte öğrencileri terlikle döven öğretmenlerin ifadesi ortaya çıktı. Öğretmenlerden biri "Vurdum ama korkutmadım" derken diğeri "Korkuttum ama vurmadım" demesi dikkat çekti.

Tarih : 07 Mart 2018, 09:20
Puan Ver : Terlikle Çocuk Döven Öğretmenin Pişkinliği: Vurdum Ama Korkutmadım(5/10)1

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki özel bir kreşte, öğrencileri terlikle döven ardından tutuklanan iki öğretmenin ifadeleri ortaya çıktı. Öğretmenlerden biri ifadesinde 'Vurdum ama korkutmadım' derken diğeri 'Korkuttum ama vurmadım' dedi.

TERLİKLE ÇOCUKLARI DÖVMÜŞLERDİ

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen olayda bir kreşte küçük yaştaki çocukların öğretmenleri tarafından terlikli şiddete maruz kaldıkları ortaya çıkmıştı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Güvenlik kameralarındaki görüntülerin izlenmesiyle anlaşılan olay büyük tepki çekmişti. Olaya ilişkin Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Zanlıların soruşturma aşamasında verdikleri ifadelerin detayları ortaya çıktı.

Öğretmenlerin ifadeleri şöyle:

"VURDUM AMA KORKUTMADIM"

S.Ö(Öğretmen):'Çocuklara terlikle vurduğum için çok pişmanım. Amacım çocukları yaralamak değil; disipline etmekti. Velilerle halen irtibat halindeyim. Terlikle vurduğum doğrudur fakat hiçbir çocuğu korkutmadım' dedi.

"KORKUTTUM AMA VURMADIM"

G.Ş(Öğretmen): "Ö.. hanımın çocuğuna veya diğer çocuklara karşı yaptığım korkutarak onları disipline etmektir. Yapmış olduğum eylemlerden dolayı çok pişmanım"

Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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