Yaz aylarının korkulu rüyası olan terlemek, yoğun terlemenin bulunduğu bölgelere yapılan küçük müdahalelerle kabus olmaktan çıkıyor. Uzmanlar, ter kokusunun gidermesi için kullanılan markasız parfüm ve deodorantlarla da ilgili uyarıda bulunarak, bu tür maddelerin vücuda zarar verdiğini söyledi.



Özellikle yaz sıcağında insanların kabusu haline gelen ter ve beraberinde oluşan koku, sorun olmaktan çıkıyor. Yoğun terlemenin olduğu bölgelere uzman hekim tarafından yapılan küçük müdahalelerle terleme ve koku, tarihe karışıyor. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Tekin, terlemenin aslında normal bir vücut fonksiyonu olduğunu söyledi. Bedenin, vücut ısısını dengelemek için terleme işlemini meydana getirdiğini belirten Op. Dr. Tekin, anormal diye tabir edilen terleme miktarının toplumda yaklaşık yüzde 2-4 oranında olduğunu kaydetti.



Her beş insanın birinde diğerlerine göre biraz daha fazla terleme olduğuna dikkat çekmen Op. Dr. Tekin, "Biz bunu anormal grup hastalık olarak değerlendirmiyoruz. Terleme anormal bir durum değil, öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor, her koşulda kurtulmamız gereken bir durum da değil. Bu yüzde 2-4'lük bir kesimin bizim patalojik diye tabir edebileceğimiz normalden4-5 kat daha fazla terleyen insanlardaysa bir sağlık sorunu olarak kendini gösteriyor. Terlemenin aşırı olması halinde oluşturduğu koku, elbiselerin sık sık değiştirme ihtiyacı, ya da terlemeye göre elbise giyme ihtiyacı, insanların sosyal ve günlük yaşantısını, iş hayatını etkileyebiliyor. Bunun gerek psikolojik gerek ruhsal bozukluklara yol açtığını biliyoruz. Hastalık grubuna girenlerin bir uzman hekime muayene olduktan sonra basitçe ilk sırada kullandığımız kremler losyonlar geliyor. Krem ve losyonlarla beraber, el ayak tabanları, koltukaltı, kasık bölgelerindeki terlemeler nispeten düzeliyor" dedi.







kaynak:sabah