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terlemeden 30 dakikada kurtulmak mümkün

TERLEMEDEN 30 DAKİKADA KURTULMAK MÜMKÜN

Estetik amaçlı kullanıldığı bilinen botoks migren ağrılarına ve aşırı terlemeye de çözüm oluyor.

Tarih : 29 Mart 2017, 12:09
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Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Övünç Akdemir, "Migren hastalarının yüzde 90'ı botokstan yarar görüyor" diyor. 'Hiperhidrozis' yani aşırı terleme sorununun da birçok kişiyi rahatsız ettiğini söyleyen Doç. Dr. Akdemir, şöyle konuşuyor: "Ter bezlerinin aşırı çalışması sonucu ortaya çıkan, sosyal fobi içerisinde değerlendirilen ve çeşitli psikolojik sorunlara yol açan bu rahatsızlıkta botoks etkili bir çözümdür.



Terlemeden 30 dakikada kurtulmak mümkün. Botoks işleminden önce hastanın şikayetçi olduğu bölgeye iyot-nişasta testi yapılır. Test sonucuna göre, aşırı terlemeye neden olan bölgeler belirlenir. Bu bölgelere 2 mm derinliğine çok ince uçlu iğnelerle botoks ilacı enjekte edilir. Aynı zamanda el ve ayak tabanına da uygulanır."



 



kaynak:sabah








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