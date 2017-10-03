TERK EDİLME KORKUSU YAŞAYAN KÖPEK, GECE SAHİPLERİNİN BAŞINDA BEKLİYOR
Sahiplendikleri köpeğin her gece kendilerini izlediğini fark eden aile, köpeği veterinere götürdü. Köpeğin, terk edilmekten korktuğu için sahiplerinin başında beklediği ortaya çıktı.
Sahiplendikleri köpek, eskiden terk edildiği için geceleri uyumuyor.
VETERİNER BİR ŞEY BULAMADI
Barınaktan köpek sahiplenen aile, köpeğin garip davranışlar sergilemesi üzerine veterinere götürdü.
PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞ
Aile, sağlık olarak hiçbir problemi olmayan köpeğin geçmişini araştırmaya çalıştılar. Psikolojik probleminin sebebinin, eski sahibi tarafından terk edilmesi olduğunu anladılar. Gece yarısı barınağa bırakılan köpek, tekrar bırakılmaktan korktuğu için gece uyanıp yeni sahiplerini izliyordu. Bunu öğrenen aile oldukça duygulandı.
Kaynak: haberinburada
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