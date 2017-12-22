TERİM'İN İMZASI ÖNCESİ ARDA'NIN SÖZLERİ ŞAŞIRTTI
Arda Turan'a yakınlığıyla bilinen eski futbolcu Sedat Yeşilkaya, "Kaptan 3-4 gün önce 'GS'nin her zaman hocası Fatih Terim'dir, şimdi tekrar gelmelidir.' demişti." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da Fatih Terim'in takıma geri dönüşü sonrasında Arda Turan'ın sarı kırmızılılara transferinin zor olduğu ve kapıların kapandığı ifade edilmişti. Eski futbolcu Sedat Yeşilkaya, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada konuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.
"GALATASARAY'IN HOCASI HER ZAMAN FATİH TERİM'DİR"
Yeşilkaya, yaptığı paylaşımda, "Sizler hala Arda Turan ile ugraşsanız da kaptan 3-4 gün önce, "Galatasaray'ın her zaman hocası Fatih Terim'dir ve şimdi tekrar gelmelidir" dedi. Arda Turan bir değerdir ve ülkemizin yetiştirdiği en kariyerli, en başarılı oyuncudur. Saygı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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