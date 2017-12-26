Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 Futbolcunun Kalemini Kırdı
Bitcoin, 60 Bin Doları Görüp Çakılacak
Galatasaray Hızlı Çıktı! İlk Transfer Tamam
Avrupalılar, Tatilde Rotayı Türkiye'ye Çevirdi
Galatasaray'a Dönüyor Denen Sneijder'in Kaderi Belli Oldu
Fetö'den Gözaltına Alınan Uğur Boral, Bütün Futbolcuları İfşa Etti
Fotoğraf Seçme Derdi Bitiyor! Google'ın Yeni Yapay Zekası Bu İşi Sizin Yerinize Halledecek
Hükümet 2018'de Reel Sektöre 140 Milyar Liralık Ucuz Kredi Verecek
Türkiye Kupasında Hakemler Belli Oldu
İspanya'da Oynayan Enes Ünal, Takımı Villarreal'e Dönüyor
Bütün Parasını Eşine Kaptıran Eboue'den Yürek Burkan İtiraf
Galatasaray'da Sakatlık Depremi! 2 Ay Yok
Veda Sinyali Veren Quaresma, Taraftarları Şoke Etti
Fetö'cü Güreşçi, Yurt Dışına Çıkmak İsterken Kendini Silivri'de Buldu
Taşeron İşçilerin Kadro Başvuruları 2 Ocak'ta Başlayacak
Dev Market Zinciri Borsadan Çıkıyor
Tff'den Beklenmedik Savunma: Fatih Terim, Selahattin Aydoğdu'yu Dövdü
Florya'ya Terim Ayarı! Her Şey Değişti
İsrail, Bitcoin Şirketlerini Kapatmaya Hazırlanıyor
15 Milyonluk Transfere Taş Koydu

Terim'in devre arası konuşması ortaya çıktı

TERİM'İN DEVRE ARASI KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçının devre arasında futbolcularına "Çıkıp sadece kendi oyununuzu oynayın, ama ne olursa olsun kaybetmekten korkmayın." dedi.

Tarih : 26 Aralık 2017, 11:50
Puan Ver : Terim'in Devre Arası Konuşması Ortaya Çıktı(9/10)5

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Göztepe maçının devre arasında ve karşılaşma sonunda oyuncularıyla yaptığı kısa konuşmaların detayı ortaya çıktı.

Tecrübeli hocanın soyunma odasına 1-1'lik skorla giren öğrencilerine, "Çıkıp sadece kendi oyununuzu oynayın, ama ne olursa olsun kaybetmekten korkmayın. Sadece oynayın, gerisi zaten 3 puan olacaktır" dediği öğrenildi.

"İŞTE GALATASARAY BÖYLE OYNAMALI"

Fanatik'in haberine göre; maç sonundaki galibiyet konuşmasında da Terim'in, "İşte Galatasaray böyle oynamalı. Zaten siz de böyle oynayacaksınız. Aferin çocuklar" ifadelerini kullandığı belirlendi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Terim  İn  Devre  Arası  Konuşması  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER