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Terim'e milli yıldızı sordular, Alın dedi

TERİM'E MİLLİ YILDIZI SORDULAR, ALIN DEDİ

İtalyan basını, Galatasaray'ın Roma'da pek fazla forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'in transferi için harekete geçtiğini yazdı.

Tarih : 18 Ocak 2018, 11:20
Puan Ver : Terim'e Milli Yıldızı Sordular, Alın Dedi(6/10)2

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, birçok önemli futbolcuyu gündemine aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren sarıkırmızılılar için İtalya basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Tuttomerca'da yer alan ve günün en çok konuşulanları arasındaki haberde; Aslan'ın Roma forması giyen Cengiz'i kadrosuna katmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Sezon başında 14 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'den Roma'ya transfer olan 20 yaşındaki futbolcu için Fatih Terim'in de ısrarcı olduğu vurgulandı.

GALATASARAY TÜM ŞARTLARI ZORLUYOR

Roma'da 2017 yılının en iyi genç futbolcusu seçilen Cengiz Ünder'i kiralamak istediği iddia edilen sarı-kırmızılıların, bu transferde tüm şartları zorladığı ifade edildi. İtalyan ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, bu sezon 13 resmi karşılaşmada toplam 411 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Fotomaç

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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