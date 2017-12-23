Zarrab'ın Milyonluk Atı Hayal Oldu
Fenerbahçeli Mehmet Ekici, Trabzonspor'la Davalık Oldu
Arda Transferi Kulübü İkiye Böldü
Rusya'ya Büyük Şok! 11 Sporcuya Ömür Boyu Men
Süper Lig Hocası İstifa Sinyali Verdi
Gekas Türkiye'ye Dönüyor Ama Bu Kez Niyeti Farklı
Cenk Tosun Bitcoin'le Yarışıyor
1,5 Trilyon Dolarlık İmza! Abd'de 30 Yılın En Büyük Değişikliği Olacak
Terim'den Gelir Gelmez Çifte Bomba
Daha Yeni Hırvatistan'a Dönen Tudor'a Türkiye'den Talip Çıktı
Fatih Terim Galatasaray'la Anlaşınca Tff Tazminattan Kurtuldu
Ünlü Şarkıcı, Mekandan İki Güzelle Çıktı: Bana Gidiyoruz Kızlar
2018 Yılı Pasaport Ücretleri Belli Oldu: 6 Aylık 137 Tl
Taraftarın Hasretle Beklediği Yıldız Oyuncu, Formayı Giydi!
Katarlılar Satın Alıyor! Süper Ligden 3 Takıma Piyango Vurdu
Psg Başkanı Açıkladı: Neymar'ın Real Madrid'e Gitmesi İmkansız
Beyaz Yine Yaptı Yapacağını! Van Damme Yıktı Geçti
Yanlışlıkla Yarı Çıplak Kadın Fotoğrafı Paylaşan Mali, Rezil Oldu
Antalyaspor Nefes Aldı!
Sevilla Kanser Olan Teknik Direktör Berizzo'yu Kovdu

Terim'den gelir gelmez çifte bomba

TERİM'DEN GELİR GELMEZ ÇİFTE BOMBA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'i takıma kiralık olarak dahil etmek istiyor.

Tarih : 23 Aralık 2017, 13:00
Puan Ver : Terim'den Gelir Gelmez Çifte Bomba(5/10)1

Galatasaray'ın başına 4. kez geçen Fatih Terim devre arasında iki bomba birden patlatacak.

Şampiyonluk için kolları sıvayan tecrübeli hocanın Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder'i sarı-kırmızılıların kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildi..

HAKAN KİRALANACAK

İtalyan ekibi Milan'a gittikten sonra takımın başına Gattuso geçince gözden düşen Hakan Çalhanoğlu için kiralama formülü üzerinde durulurken, aynı şekilde Roma forması giyen Cengiz Ünder için de bu yöntem izlenecek.

MİLAN'LA YAKIN İLİŞKİSİ VAR

Milan ekibiyle yakın ilişkisi olan Terim'in Hakan Çalhanoğlu transferde bu avantajını kullanacağı belirtiliyor. Roma'dan Cengiz Ünder'in alınması için de yine bizzat Terim'in araya gireceği ve transferi bitireceği öğrenildi.

Kaynak: Takvim

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Terim  Den  Gelir  Gelmez  Çifte  Bomba    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER