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terim'den emir

TERİM'DEN EMİR

Tecrübeli çalıştırıcı, Kosova maçında talebelerinden tempolu futbol oynamalarını, ara paslarla gol pozisyonuna girmelerini ve rakip kaleye bol bol şut çekmelerini istedi

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:29
Puan Ver : Terim'den Emir(7/10)8


Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Milli Takım'ın son iki idmanında taktik çalışmalara ağırlık verirken, oyuncularından yüksek tempo isteyerek, "Hızlı düşünüp, hızlı oynayın" uyarısında bulundu. Tecrübeli hoca, ayrıca bol bol şut çekmeleri ve ara paslarla rakip ceza sahasına sarkmaları gerektiğini belirtti.

 



 



kaynak:sabah








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