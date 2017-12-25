Galatasaray taraftarlarının Fatih Terim'in tekrar takımın başına geçmesiyle yaşadığı sevinç, çılgınlığa dönüştü.

Galatasaray ile 4.dönemine resmen başlayan ve ilk galibiyetini Göztepe karşısında 3-1'lik skorla alan Fatih Terim için sarı kırmızılı bir taraftar denize atladı.

GALİBİYET SONRASI BUZ GİBİ SUYA ATLADI

Daha önce 'Fatih Terim gelirse, Aralık'ta denize atlarım' diyerek söz veren sarı kırmızılı taraftar dün alınan Göztepe galibiyeti sonrası sözünü tuttu.

Kaynak: haberinburada