Teknik Direktör Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından durumu merak edilen Cenk Egün'ün ofisi Türk Telekom Stadı'na taşındı.

Güneş gazetesinin haberine göre; Ergün'ün bundan sonra kulüp binasında Başkan Özbek'e yardımcı olacağı belirtildi. Florya'daki idari kadroda büyük bir değişime giden Terim, yıllardır beraber mesai harcadığı Medya Direktörü Hande Sümertaş'ın yanına Aslı Kaşeler'i aldı.

Kaşeler, Florya'da iletişim ekibine sorumlu isim olarak getirildi.

Kaynak: haberinburada