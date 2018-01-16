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Terim gelince ünlü isim Florya'yı terk etti

TERİM GELİNCE ÜNLÜ İSİM FLORYA'YI TERK ETTİ

Florya Metin Oktay Tesislerinde görev yapan Cenk Ergün Fatih Terim'in göreve gelmesiyle birlikte Türk Telekom Stadına taşındı.

Tarih : 16 Ocak 2018, 09:50
Puan Ver : Terim Gelince Ünlü İsim Florya'yı Terk Etti(6/10)2

Teknik Direktör Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından durumu merak edilen Cenk Egün'ün ofisi Türk Telekom Stadı'na taşındı.

Güneş gazetesinin haberine göre; Ergün'ün bundan sonra kulüp binasında Başkan Özbek'e yardımcı olacağı belirtildi. Florya'daki idari kadroda büyük bir değişime giden Terim, yıllardır beraber mesai harcadığı Medya Direktörü Hande Sümertaş'ın yanına Aslı Kaşeler'i aldı.

Kaşeler, Florya'da iletişim ekibine sorumlu isim olarak getirildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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