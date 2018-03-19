TERİM, GALATASARAY'I ÇİN'E VEYA ABD'YE GÖTÜRÜYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon sonunda sarı kırmızılı takımın hazırlık kampını Çin'de veya ABD'de organize etmek istiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluk için çalışmalarını en süt seviyeye çıkartırken gelecek sezonun planlamasını yapmak için de kolları sıvadı.
Futbol Arena'nın haberine göre; Fatih Terim'in 2013 senesinde Emirates Cup turnuvası örneğinde olduğu gibi Galatasaray'a hem maddi katkı hem de prestij katacak turnuva tekliflerini değerlendirdiği ortaya çıktı.
GALATASARAY'A 3 TEKLİF GELDİ
Galatasaray'a şu anda biri Amerika ikisi Çin'den olmak üzere 3 teklif geldiği ve Terim'in vereceği karara göre sarı kırmızılı takımın sezon başı kampının bir bölümünü Uzakdoğu ya da Amerika'da yapacağı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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