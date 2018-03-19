Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şampiyonluk için çalışmalarını en süt seviyeye çıkartırken gelecek sezonun planlamasını yapmak için de kolları sıvadı.

Futbol Arena'nın haberine göre; Fatih Terim'in 2013 senesinde Emirates Cup turnuvası örneğinde olduğu gibi Galatasaray'a hem maddi katkı hem de prestij katacak turnuva tekliflerini değerlendirdiği ortaya çıktı.

GALATASARAY'A 3 TEKLİF GELDİ

Galatasaray'a şu anda biri Amerika ikisi Çin'den olmak üzere 3 teklif geldiği ve Terim'in vereceği karara göre sarı kırmızılı takımın sezon başı kampının bir bölümünü Uzakdoğu ya da Amerika'da yapacağı belirtildi.

Kaynak: haberinburada