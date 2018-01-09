Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mevki antrenörlüğü ile bugüne dek denenmeyen bir yapıyı hayata geçirecek, kendi veliahtını yetiştirecek.

Galatasaray'da Fatih Terim'in gelişiyle birlikte taşlar yerinden oynarken, "İmparator" bir kez daha kendi adını taşıyacak bir model için çalışıyor, sarı-kırmızılılarda yeni bir devrim yapmaya hazırlanıyor.

Kısa vadede şampiyonluk hedefi için çalışan Terim, orta ve uzun vadeli projelerini de hayata sokmak için ilk olarak teknik heyetle işe başladı. Güçlü ve stratejik bir teknik ekip düşüncesinde olan Fatih Hoca, bugüne kadar dile getirilmeyen bir yapıyı hayata sokacak: Mevki antrenörlüğü...

Galatasaray'da geliştirip, Türk futboluna adapte edilmesi düşünülen plana göre Fatih Terim, kendisinden sonra da sistemin devamı adına kurulacak sistemi ve projeleri uygulayacak bir ekip olmasını istiyor. Dolayısıyla Fatih Hoca, teknik direktör adaylarını da kendi yetiştirecek.

HAGI'YLE RANDEVU MAYIS'TA

Bu hedef doğrultusunda Terim'in düşündüğü ilk isim Gheorghe Hagi oldu. Rumen teknik adamla irtibat kuruldu. Ancak Vitorul Constanta'nın başında bulunan ve burada başarılı işler yapan Hagi, kısa vadede gelemeyeceğini belirtti.

Ancak mayıs ayında yeniden görüşülmek için randevulaşıldı. Levent Şahin, Claudio Taffarel, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın yanı sıra Gökhan Zan, Necati Ateş gibi isimlerle de "mevki antrenörlüğü"nün pilot çalışması yapılacak.

Kaynak: haberinburada