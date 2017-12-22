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Terim, Come to Beşiktaş efsanesini solladı

TERİM, COME TO BEŞİKTAŞ EFSANESİNİ SOLLADI

Galatasaray'ın başına geçtiğini, Twitter adresinden "Nerede kalmıştık" tweetiyle duyuran Fatih Terim, Beşiktaş'ın "Come to Beşiktaş" tweetini solladı.

Tarih : 22 Aralık 2017, 17:40
Puan Ver : Terim, Come To Beşiktaş Efsanesini Solladı(7/10)3

Fatih Terim, Galatasaray'ın başına geçeceğini attığı tweetle duyururken, paylaşıma ilgi büyük yankı uyandırdı. Fatih Terim, bir kez daha Galatasaray'ın başına geçeceğini, gece geç saatlerde yaptığı sosyal medya paylaşımı ile duyurdu.

Ardından Galatasaray, teknik direktörlük görevi için Fatih Terim'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

"COME TO BEŞİKTAŞ'I SOLLADI"

Bu gelişmelerin ardından Fatih Terim'in tweeti, taraftarlarca paylaşılmaya başlandı. Fatih Terim'in paylaşımı, yaz transfer döneminde transfer ettiği isimler kadar, "Come to Beşiktaş" ile transferleri duyuruş şekliyle öne çıkan Beşiktaş'ın ilk tweetinin paylaşım sayısını geride bıraktı.

DÜNYA GÜNDEMİNİN İKİNCİ SIRASINDA

Diğer yandan Galatasaray'ın başına geçecek olması büyük yankı uyandıran Fatih Terim'in adı, uzun süre Twitter'da dünya gündeminin ikinci sırasında yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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