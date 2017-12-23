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Terim açıklanınca bilet patlaması yaşandı

TERİM AÇIKLANINCA BİLET PATLAMASI YAŞANDI

Galatasaray'ın Fatih Terim'i göreve getirmesiyle birlikte taraftarlar, Göztepe maçının biletlerine hücum etti, bir gecede 9 bin bilet satıldı.

Tarih : 23 Aralık 2017, 01:10
Puan Ver : Terim Açıklanınca Bilet Patlaması Yaşandı(7/10)3

Süper Lig'in 17.haftasında Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da taraftarlar Fatih Terim'in dönüşü ile birlikte biletlere adeta hücum etti.

Salı günü satışa çıkarılan Galatasaray - Göztepe maçı biletlerinin satışı dün akşam saat 23.00'e kadar 5 bin civarında seyrederken, 23.30'da Fatih Terim'in açıklanmasının ardından büyük bir patlamaya geçti.

9 BİN BİLET SATILDI

Bugün saat 13.00 itibariyle satılan bilet sayısı yaklaşık 14 bine ulaşırken Fatih Terim'in etkisiyle 9 bin ekstra bilet satıldı. Pazar günü saat 19.30'da oynanacak karşılaşma için satılan bilet sayısının kombinelerle birlikte 47 bine ulaştığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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