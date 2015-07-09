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tercih süresi uzatıldı

TERCİH SÜRESİ UZATILDI

Daha önceden 14.07.2015 (Salı) tarihinde biteceğini duyurduğumuz 2015-ÖSYS tercih yapma süresinin Kurulumuz Başkanlığına veli ve öğrencilerimizden gelen yoğun talep ve tercih yapacak adaylarımızın daha geniş bir sürede tercihlerini yapma imkanını sağlamak...

Tarih : 09 Temmuz 2015, 17:38
Puan Ver : Tercih Süresi Uzatıldı(8/10)9


Daha önceden 14.07.2015 (Salı) tarihinde biteceğini duyurduğumuz 2015-ÖSYS tercih yapma süresinin Kurulumuz Başkanlığına  veli ve öğrencilerimizden gelen yoğun talep ve tercih yapacak adaylarımızın daha geniş bir sürede tercihlerini yapma imkanını sağlamak amacıyla 2 gün uzatılması kararını almış bulunmaktayız.


 


2015 - ÖSYS Tercih İşlemleri 16.07.2015 (Perşembe) saat 24:00'a kadar yapılabilecektir.







Etiketler: Tercih  Süresi  Uzatıldı    haber

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