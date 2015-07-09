TERCİH SÜRESİ UZATILDI
Daha önceden 14.07.2015 (Salı) tarihinde biteceğini duyurduğumuz 2015-ÖSYS tercih yapma süresinin Kurulumuz Başkanlığına veli ve öğrencilerimizden gelen yoğun talep ve tercih yapacak adaylarımızın daha geniş bir sürede tercihlerini yapma imkanını sağlamak...
Daha önceden 14.07.2015 (Salı) tarihinde biteceğini duyurduğumuz 2015-ÖSYS tercih yapma süresinin Kurulumuz Başkanlığına veli ve öğrencilerimizden gelen yoğun talep ve tercih yapacak adaylarımızın daha geniş bir sürede tercihlerini yapma imkanını sağlamak amacıyla 2 gün uzatılması kararını almış bulunmaktayız.
2015 - ÖSYS Tercih İşlemleri 16.07.2015 (Perşembe) saat 24:00'a kadar yapılabilecektir.
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