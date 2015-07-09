Daha önceden 14.07.2015 (Salı) tarihinde biteceğini duyurduğumuz 2015-ÖSYS tercih yapma süresinin Kurulumuz Başkanlığına veli ve öğrencilerimizden gelen yoğun talep ve tercih yapacak adaylarımızın daha geniş bir sürede tercihlerini yapma imkanını sağlamak...