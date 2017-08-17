TEPKİ GELDİ, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR'İN HEYKELİ KALDIRILDI
Darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'ye dikilen heykeli, kendisine benzemediği gerekçesiyle kaldırıldı.
Darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'ye dikilen heykeli, kendisine benzemediği gerekçesiyle yeniden yapılmak üzere sökülüp kaldırıldı.
Şubat ayında dikilen ve 17 Temmuz'da resmi açılışı yapılan heykelin, Şehit Ömer Halisdemir'e benzemediği yönünde sosyal medyada birçok kişi tepki gösterdi. Ömer Halisdemir Meydanı girişinde; beyaz yıldızın üzerine bir elinde Türk bayrağı, diğer elinde tabanca olan 3 metre boyundaki heykelin arka tarafında ise kırmızı renkte üzerine 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' yazılı Hilal bulunuyordu. Heykel dün gece saat 02.00 sıralarında bulunduğu yerden kaldırıldı.
YENİDEN YAPILACAK
Niğde Belediyesi'nden, yeniden yapılmak üzere heykelin iadesine karar verildiğini açıkladı. Belediyeden yapılan açıklama şöyle;
"Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda şehidimizin isminin ölümsüzleştirilmesi ve aziz hatırasının yaşatılması amacıyla yaptırdığımız 'Ömer Halisdemir Anıtındaki' heykelin; şehidimizin ailesinde ve kamuoyunda oluşan, siluetin tam olarak yansımadığı yönündeki kanaatlerden hareketle, yeniden bir çalışma yapılmak üzere sanatçıya iade edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: haberinburada
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