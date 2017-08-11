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Tepki çeken localar, bir günde kaldırıldı

TEPKİ ÇEKEN LOCALAR, BİR GÜNDE KALDIRILDI

Dünyanın en özel koylarından Ölüdeniz Kumburnu bölgesindeki milli parkta, denize sıfır konulan localar, medyada yer alan haberlerden sonra bir gün içinde kaldırıldı.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 13:50
Puan Ver : Tepki Çeken Localar, Bir Günde Kaldırıldı(7/10)3

Muğla Fethiye'deki Kumburnu Tabiat Parkı'nın sahiline dizilen ahşaptan yapılan üzeri hasırla örtülü localar, fiyatı ve milli parka yakışmayan görüntüsü nedeniyle eleştiri konusu olmuştu. Giriş ücreti olan 7 TL'yi Muğla'ya Hizmet Vakfı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı ortaklığıyla kurulan MUÇEV şirketinin aldığı parkta, denizin yanıbaşına konulan localar için günlük 210 TL alınıyordu. Şemsiye ve şezlongların ise her biri 15 TL olduğu Kumburnu plajında, tepki çeken ve eleştirilen localar ile ilgili haberin Hürriyet'te yayınlanması üzerine plaj bugün eski görünümüne kavuştu.

"ELEŞTİRİLERDEN DOLAYI KALDIRDIK"

Kumburnu Tabiat Parkı'nın işletmecisi Güney Aydeniz Turizm A.Ş. Genel Müdürü Halil Tatlıcı, tatilcilerin denize bu kadar yakın kurulmasından yakındığı locaları ailelerden gelen talep üzerine konulduğunu ve sabit olmadığını söyledi.

Tatlıcı, "Locaları ailelerden gelen istek üzerine bir hizmet olarak sunduk. Çocuklarıyla birlikte rahat bir şekilde denize girmek istiyorlardı. Localar bu nedenle konuldu. Fiyatı emsal plajlardan daha ucuzdu, hatta sabit bir fiyatta yoktu. İndirim yapılıyordu. Loca sayısı işletmeyi aldığımızdan bu yana 12 taneydi. Sayılarında bir artış sözkonusu değil. Sabit olmayan ve sadece müşterilerden gelen talep üzerine konuşan bu locaları eleştirilerden dolayı da kaldırdık" dedi. Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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