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Tepki çeken görüntüye kayıtsız kalamadı: Hain, vicdansız

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜYE KAYITSIZ KALAMADI: HAİN, VİCDANSIZ

Aydın'da para isteğini reddeden annesini tekme tokat döven gencin görüntülerini ekrana getiren Ahmet Hakan, "Hain, vicdansız, eşkıya" sözleriyle tepki gösterdi.

Tarih : 15 Mart 2018, 09:40
Puan Ver : Tepki Çeken Görüntüye Kayıtsız Kalamadı: Hain, Vicdansız(6/10)2

Aydın'da gerçekleşen olayda hapisten çıkan genç annesinin yanına gitti. Para isteğini reddeden annesine bağırdı. Annesini telefonla bir kişiyle görüştükten sonra yere düşürerek tekme tokat dövdü.

Ana haber bülteninde tepki çeken görüntülere yer veren Ahmet Hakan, annesini döven evlada sert sözlerle tepki gösterdi.

İşte Ahmet Hakan'ın görüntülere tepkisi;

"İzlemeye dayanılmayacak görüntülerdi. Hain, vicdansız, insanlıktan nasibini almamış eşkıyanın görüntüsü. Evlat demek istemiyorum. Para için annesini tekmelerle öldüresiye dövüyor. Cennet anaların ayağı altındadır diyoruz ama bakın adam ne yapıyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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