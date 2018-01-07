Eda Erol ile nişanlı olduğu dönemde "Evleneceğim kadın terliklerimi giydirecek" şeklindeki sözleriyle tepki çeken Alişan'ın hayali gerçek oldu.

TERLİĞİ BUSE GİYDİRDİ

Ancak terlikleri getiren Eda Erol değil yeni sevgilisi Buse Varol oldu. Yayınlanan bir videoda Buse Varol, Alişan'a terlik giydirerek hayalini gerçekleştirdi.

NE YORUM YAPILACAĞI MERAK KONUSU

Bu görüntülere zamanında Alişan'ı yerden yere vuranların nasıl yorum yapacağı merak konusu...

Kaynak: haberinburada