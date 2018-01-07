TEPKİ ÇEKEN ERLİK HAYALİNİ YENİ SEVGİLİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ
"Evleneceğim kadın terliklerimi giydirecek" şeklindeki sözleriyle tepki çeken Alişan'ın hayalini yeni sevgilisi Buse Varol gerçekleştirdi.
Eda Erol ile nişanlı olduğu dönemde "Evleneceğim kadın terliklerimi giydirecek" şeklindeki sözleriyle tepki çeken Alişan'ın hayali gerçek oldu.
TERLİĞİ BUSE GİYDİRDİ
Ancak terlikleri getiren Eda Erol değil yeni sevgilisi Buse Varol oldu. Yayınlanan bir videoda Buse Varol, Alişan'a terlik giydirerek hayalini gerçekleştirdi.
NE YORUM YAPILACAĞI MERAK KONUSU
Bu görüntülere zamanında Alişan'ı yerden yere vuranların nasıl yorum yapacağı merak konusu...
Kaynak: haberinburada
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