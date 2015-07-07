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TEOG'DA YENİ SKANDAL: SEÇMELİ DERSLER SİSTEME İŞLENMEDİ


TEOG'DA YENİ SKANDAL: SEÇMELİ DERSLER SİSTEME İŞLENMEDİ
Tarih : 07 Temmuz 2015, 12:22
Puan Ver : Teog'da Yeni Skandal: Seçmeli Dersler Sisteme İşlenmedi(8/10)6


Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, “Biz okul yönetimlerine iki ayrı yazı göndererek seçmeli derslerin başarı puanlarının da sisteme işlenmesi gerektiğini bildirdik. Okul yönetimleri bunu yapmamış” dedi.

Dava açılacak



Okul yöneticileri ise, “Geçen yıl seçmeli derslerin başarı puanına eklenmeyeceği açıklanmıştı. Bu yıl karar değiştirilmiş. Biz sıfır olarak bildirsek de bakanlık bizi uyarmalıydı” diyerek kendilerini savundu.








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