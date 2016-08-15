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teog'da okulunu değiştirmek isteyen 'nakil'e girecek

TEOG'DA OKULUNU DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN 'NAKİL'E GİRECEK

Yerleştiği okulu beğenmeyen, üst tercihine gitmek isteyen ve açık liseye yerleştirilen öğrenciler, üç kez düzenlenecek nakil uygulamasına katılacak. Her nakil döneminde üç okul tercih hakkı olacak.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 09:28
Puan Ver : Teog'da Okulunu Değiştirmek İsteyen 'nakil'e Girecek(0/10)


Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) yerleştirmelerinin ardından bu kez de yerleştikleri okullardan daha üst tercihlerine gitmek isteyen, açık liseye kaydedilen ya da özel okula kayıt yaptıran ama devlet lisesi isteyenler için nakil uygulaması başlıyor.



İşte nakil uygulamasının nasıl yapılacağı ve kimlerin katılacağına ilişkin ayrıntılar:



TEOG'da nakil uygulamasına 4 farklı grupta öğrenci katılacak. Birinci grup, 25 okuldan oluşan tercih listesindeki okullardan birine yerleşenler ve üst tercihlerindeki okullara geçmek isteyenler. İkinci grup, tercih listesindeki okullara yerleşemeyen ve kayıtları otomatikman açık liseye yapılanlar. Üçüncü grup, TEOG yerleştirmeleri için hiç tercih yapmamış, bu yüzden de otomatik olarak açık liseye yerleştirenler. Dördüncü grup ise özel okullara kesin kayıt yaptıran öğrenciler.








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