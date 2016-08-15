TEOG'DA OKULUNU DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN 'NAKİL'E GİRECEK
Yerleştiği okulu beğenmeyen, üst tercihine gitmek isteyen ve açık liseye yerleştirilen öğrenciler, üç kez düzenlenecek nakil uygulamasına katılacak. Her nakil döneminde üç okul tercih hakkı olacak.
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) yerleştirmelerinin ardından bu kez de yerleştikleri okullardan daha üst tercihlerine gitmek isteyen, açık liseye kaydedilen ya da özel okula kayıt yaptıran ama devlet lisesi isteyenler için nakil uygulaması başlıyor.
İşte nakil uygulamasının nasıl yapılacağı ve kimlerin katılacağına ilişkin ayrıntılar:
TEOG'da nakil uygulamasına 4 farklı grupta öğrenci katılacak. Birinci grup, 25 okuldan oluşan tercih listesindeki okullardan birine yerleşenler ve üst tercihlerindeki okullara geçmek isteyenler. İkinci grup, tercih listesindeki okullara yerleşemeyen ve kayıtları otomatikman açık liseye yapılanlar. Üçüncü grup, TEOG yerleştirmeleri için hiç tercih yapmamış, bu yüzden de otomatik olarak açık liseye yerleştirenler. Dördüncü grup ise özel okullara kesin kayıt yaptıran öğrenciler.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar