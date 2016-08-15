

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) yerleştirmelerinin ardından bu kez de yerleştikleri okullardan daha üst tercihlerine gitmek isteyen, açık liseye kaydedilen ya da özel okula kayıt yaptıran ama devlet lisesi isteyenler için nakil uygulaması başlıyor.







İşte nakil uygulamasının nasıl yapılacağı ve kimlerin katılacağına ilişkin ayrıntılar:







TEOG'da nakil uygulamasına 4 farklı grupta öğrenci katılacak. Birinci grup, 25 okuldan oluşan tercih listesindeki okullardan birine yerleşenler ve üst tercihlerindeki okullara geçmek isteyenler. İkinci grup, tercih listesindeki okullara yerleşemeyen ve kayıtları otomatikman açık liseye yapılanlar. Üçüncü grup, TEOG yerleştirmeleri için hiç tercih yapmamış, bu yüzden de otomatik olarak açık liseye yerleştirenler. Dördüncü grup ise özel okullara kesin kayıt yaptıran öğrenciler.