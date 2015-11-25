

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen merkezi ortak sınavların ilk oturumu başladı.



Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen merkezi ortak sınavların birinci oturumu başladı.







Ortak sınavlar, yurt içinde 970 merkez, 16 bin 237 okul, 91 bin 349 salonda, yurt dışında ise 7 ülke, 14 merkez, 22 okulda gerçekleştiriliyor. Sınavlarda 200 bin öğretmen görev yapıyor.







Sınav öncesinde özel gereksinimlerini belgelendiren ve bilgileri süresinde modüle işlenen bir öğrenci hastanede, 152 öğrenci evde, 9 bin 317 öğrenci tek kişilik sınıfta sınava alınacak.