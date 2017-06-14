TEOG kapsamında yapılan merkezi sistem ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanan özel okulların birinci ön kayıt dönemi için taban puanları açıklandı.



Çoğunu yabancı özel okulların oluşturduğu Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında yapılan merkezi sistem ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanan eğitim kurumlarının taban puanları, okulların internet siteleri üzerinden duyuruldu. Bazı okullarda taban puanlar geçen yıla göre ortalama 10 puan daha yükseldi. Kimi okullarsa aynı kaldı. TEOG kapsamında yapılan merkezi sistem ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanan bazı özel okulların birinci ön kayıt dönemi için dün açıklanan taban puanları ise şöyle



KAYITLAR 30 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR



Taban puanlarının açıklanmasının ardından özel okullar için birinci ön kayıt dönemi 30 Haziran-3 Temmuz arasında yapılacak. Ardından 4 Temmuz'da birinci kesin kayıtlar alınacak. 5 Temmuz'da birinci yedek liste kesin kayıt dönemi gerçekleşecek. 6 Temmuz'da sıra ikinci ön kayıtlara gelecek. 7 Temmuz'da ikinci kesin kayıtlar alınacak. Bu gün içerisinde okulun asil listesinde yer alan öğrencilere öncelik tanınacak. Ancak asil listedeki öğrenci kaydını yaptırmazsa, sıra yedek listedeki adaylara gelecek.10 Temmuz'da üçüncü ön kayıt döneminin tamamlanmasıyla birlikte ve 11 Temmuz'da üçüncü yedek kayıtlar gerçekleştirilecek. 12-13 Temmuz'da serbest kayıtlar yapılacak.







kaynak:hürriyet