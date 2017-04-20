

TEOG sınavı geldi çattı. Öğrencileri büyük bir heyecan sardı. 26-27 Nisan günleri TEOG sınavı yapılacak. Peki 29 Nisan Cuma okullar tatil mi? Milli Eğitim bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde 28 Nisan Cuma tatil değil. Olağanüstü haller ve özel durumlar dışında 8'inci sınıf öğrencileri kendi okulunda sınava girecek. Sınavın olduğu okullarda o günlerde ders işlenmeyecek.







Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren TEOG sınavına sayılı günler kala hem öğrenciler hem de aileleri sınav stresi sardı. TEOG sınavlarının 26-27 Nisan'a denk gelmesi Cuma gününün tatil olup olmayacağı sorusunu akıllara getirdi. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre 28 Nisan Cuma okullar tatil olmayacak. TEOG sınavları iki günde yapılacaktır. 26 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan ilk sınav Türkçe sınavıdır. Sınav saat 09.00'da başlayacaktır. Matematik sınavı saat 10.10'da, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavı ise saat 11.20'de başlayacaktır. TEOG sınavı için 8. Sınıf olan öğrenciler, lise eğitimine geçebilmek için 6 farklı dersten sınava gireceklerdir. Sınavlardan alınacak puanlar ile de öğrenciler puanlarının yettiği liseler için tercih işlemi yapabilecektir.







kaynak:akşam