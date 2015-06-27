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teog sonuçları ne zaman açıklanacak?

TEOG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca öğrencinin merak içerisinde beklediği Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen TEOG Yerleştirme Esas Puanları-YEP birkez daha ertenlendi.

Tarih : 27 Haziran 2015, 09:48
Puan Ver : Teog Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?(7/10)4


Milyonlarca öğrencinin merak içerisinde beklediği Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen TEOG Yerleştirme Esas Puanları-YEP birkez daha ertenlendi. Daha önce 24 Haziran Çarşamba ve ardından 26 Haziran Cuma günü açıklanması beklenen TEOG sonuçları için tarih bu sefer 29 Haziran Pazartesi olarak değiştirildi. Peki MEB TEOG 2015 puanları neden açıklanmadı? TEOG sonuçları ne zaman açıklanacak?Milli Eğitim Bakanlığı, bir sorunun iptali için açılan dava nedeniyle açıklanmayan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sürecindeki Yerleştirmeye Esas Puanların (YEP), 29 Haziran'da açıklanacağını kaydetti.








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