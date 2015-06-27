TEOG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milyonlarca öğrencinin merak içerisinde beklediği Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen TEOG Yerleştirme Esas Puanları-YEP birkez daha ertenlendi.
Milyonlarca öğrencinin merak içerisinde beklediği Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen TEOG Yerleştirme Esas Puanları-YEP birkez daha ertenlendi. Daha önce 24 Haziran Çarşamba ve ardından 26 Haziran Cuma günü açıklanması beklenen TEOG sonuçları için tarih bu sefer 29 Haziran Pazartesi olarak değiştirildi. Peki MEB TEOG 2015 puanları neden açıklanmadı? TEOG sonuçları ne zaman açıklanacak?Milli Eğitim Bakanlığı, bir sorunun iptali için açılan dava nedeniyle açıklanmayan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sürecindeki Yerleştirmeye Esas Puanların (YEP), 29 Haziran'da açıklanacağını kaydetti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar