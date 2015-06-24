

"Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. İş ve işlemler kılavuzda belirtilen takvim doğrultusunda yürütülmektedir. Kılavuzda, Yerleştirme Esas Puanların (YEP) 24 Haziran 2015 tarihinde ilan edileceği duyurulmuştu. Ancak süreç içerisinde 1 (bir) soruya açılan davaya ilişkin mahkeme kararı beklendiğinden, yerleştirmeye esas puanların açıklanması idari mahkeme kararı neticesi yapılacaktır."