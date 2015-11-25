

TEOG Sınav Soruları ve Cevapları ne zaman açıklanacak merak konusu. Bugün sınava giren öğrenciler meraklaTEOG Sınav Soruları ve Cevaplarının açıklanmasını bekliyor.MEB - TEOG Sınav Soruları, Cevapları... Milli eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve düzenlenen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi sınavı, yalnızca sekizinci sınıfların sorumlu oldukları bir değerlendirme sınavıdır. Bu haberimizde biz de, sizler içinTEOG sınavı ve sınav soruları ile ilgili bazı bilgileri derleyip düzenledik.







TEOG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI







Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi yani kısaca TEOG, daha önceleri bir çok defa değiştirilen ortaöğretime geçiş sınav sistemlerinden biridir. Bu sisteme göre öğrenciler 8. sınıfın son döneminde yapılan tek bir sınav yerine, yıl içindeki her iki dönemin içinde birer sınava girmek durumundadır. 8. sınıf öğrencileri, ilk dönem 6 dersten ve diğer ikinci dönem de 6 dersten olmak üzere, bir yıl içinde toplamda 12 dersten sınava girmektedir. TEOG maratonu kapsamında ilk günün son oturumu olan din kültürü ve ahlak bilgisi sınavı saat 11.20'de başladı. Öğrenciler 12.00'ye kadar 20 soru cevaplayacak. Bu yıl ilk kez Ermeni okullarında eğitim gören 218 öğrenciye, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nca onaylanan müfredat ve kazanımlar kapsamında kendi din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden sınav yapılacak. 42 öğrenci de Musevilere yönelik ayrı bir müfredat içinde din kültürü ve ahlak bilgisi sorularından sınava girecek. 572 öğrenci ise din kültürü ve ahlak bilgisi testinden muaf tutulacak.