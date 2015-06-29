

Ve beklenen o büyük gün geldi. 1,5 milyon öğrencinin büyük heyecanla beklediği TEOG sınav sonuçları E-Okul üzerinden açıklandı. TEOG sonuçları açıklanır açıklanmaz sosyal medyada binlerce tweet atıldı. Bazı öğrenciler büyük sevinç yaşarken bazısı da büyük üzüntü içerisinde







Milyonlarca öğrencinin beklediği Temel eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının sonuçları açıklandı. Ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerinin 24 Haziran'da beklediği sonuçlar, davalık olan sorular nedeniyle MEB tarafından ertelenmişti. Yerleştirme sonuçları meb.gov.tr, oges.meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden öğrencilerin TC kimlik numarası ve okul numarasıyla sorgulanabilecek, ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecek.



TEOG sınav sonuçları bugün MEB tarafından açıklandı. Daha önce açıklanması beklenen TEOG Yerleştirme Esas Puanları-YEP sonuçları bir soruya açılan dava nedeniyle bugüne ertelenmişti. TEOG sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından E-Okul'a yüklenme oldu. Siteye erişimde zorluk çekiliyor.